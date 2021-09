FRIDAY, SEPT 17

Marina Stage

4:30 – 5:00 PM Hoochi Coochi

5:40 – 6:25 PM Sofia Valdes

7:45 – 8:40 PM Cory Henry

River Stage

5:05 – 5:35 PM Arthur Thomas and the Funkitorium

6:30 – 7:40 PM The Record Company

8:45 – 10:15 PM Los Lobos

